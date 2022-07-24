شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل وبرنامج معسكر تركيا استعدادًا للدرجة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي أهلي جدة السعودي، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، ومبارياته الودية خلال معسكر تركيا، استعدادًا لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

وكانت بعثة الراقي وصلت إلى تركيا أمس السبت، وأدى لاعبو الفريق مرانهم الأول، كما واصل اللاعبون تدريباتهم صباح اليوم الأحد، بتمارين تقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي داخل صالة الجيم.

- الأهلي يخوض دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في دوري الدرجة الأولى بالموسم الجديد، لأول مرة في تاريخه، بعد هبوطه من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد احتلاله المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

- مواعيد مباريات الأهلي الودية في معسكر تركيا

ومن المنتظر أن يكون برنامج الفريق في معسكر تركيا كالآتي:

يخوض الفريق مباراة ودية ضد الشحانية القطري يوم الخميس 28 يوليو الجاري، على أن يلتقي شباب بلوزداد الجزائري يوم الثلاثاء 2 أغسطس المقبل.

فيما يواجه الراقي نظيره الخليج يوم السبت 6 من نفس الشهر، على أن يختتم مواجهاته الودية ضد الرائد يوم الثلاثاء 9 من نفس الشهر.



- قائمة الأهلي لمعسكر تركيا

وضم الأوروجوياني روبرت سيبولدي المدير الفني للفريق 30 لاعبًا للدخول إلى معسكر تركيا، والتي جاءت كالآتي:

"ياسر المسيليم، محمد الربيعي، عبد الرحمن الصانبي، عبد الله عبده، علي مجرشي، عبد الرحمن الزهراني، طلال عبسي، محمد خبراني، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، هاني الصبياني، إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، محمد المجحد، علي الأسمري، فراس الغامدي، زياد الجهني، عبد الله المقرن، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، حسن العلي، سلطان السريحي، مناف أبو يابس، نايف بكري، ريان حامد، أحمد كساره، فرانك كوم، عمر السومة، فيليب براداريتش".

- موعد عودة الأهلي إلى جدة

وحددت بعثة الأهلي يوم 10 أغسطس المقبل، موعدًا للعودة إلى الأراضي السعودية بعد نهاية المعسكر، استعدادًا لدوري يلو الذي يشارك فيه الفريق بجوار كل من "الفيصلي، الحزم، هجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة، جدة، العربي، القيصومة، الرياض".