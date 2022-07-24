شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من إدارة أهلي جدة للاعبين بعد الهبوط لدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2022 أن إدارة نادي أهلي جدة قررت عدم تفعيل البند الخاص بخصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين في الفريق بعد الهبوط لدوري يلو الخاص بأندية الدرجة الأولى.

وبحسب اللائحة الخاصة بلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه يحق للأندية التي تهبط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى خسم 30% من رواتب المحليين فيما لا يشمل النظام الرواتب الخاصة باللاعبين الأجانب.

إدارة أهلي جدة ترفض خصم مستحقات اللاعبين

لاعبوا اهلي جدة

ورفضت إدارة النادي الغربي العمل بذلك القرار في الوقت الذي تبقى فيه القيمة نفسها فيما يخص اللابين الاجانب والمحترفين.

وجاءت تلك الخطوة من إدارة ماجد النفيعي من أجل الحفاظ على كافة اللاعبين المحليين في الفريق ولعل في مقدمتهم الثنائي الدولي عبد الرحمن الغريب ومحمد الربيعي.

وتم إبلاغ اللاعبين بمنع تنفيذ القرار الخاص بخصم 30% من رواتبهم ومستحقاتهم وأكدت الإدارة لنجوم الفريق أن اتخاذ مثل هذه القرارات يأتي في إطار توفير سبل النجاح والعودة من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم القادم.