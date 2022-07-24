اتحاد السيارات والدراجات يختتم سباق الهضبة 2022 بمنطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
اختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات -أمس- سباق الهضبة 2022, الذي أقيم بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة.
ونوّه الرئيس التنفيذي للاتحاد سطام بن عبداللطيف الحزام عقب تتويج الفائزين بأن هذا السباق الذي يقام في منطقة الباحة للسنة الرابعة على التوالي، إذ بدأ في عام 2017 بمقومات منطقة الباحة سياحاً ومناخياً، الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاح هذا الحدث الرياضي، عادًّا نسخة المسابقة هذا العام الأنجح على الإطلاق.
وثمن الحزام لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وجميع الجهات المشاركة وأهالي المحافظة، الجودة في التنظيم وحسن الاستقبال والحفاوة التي وجدها المشاركون والمنظمون وضيوف الفعالية من داخل وخارج المملكة.
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