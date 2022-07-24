اخبار الخليج – النيابة العامة تنظم اجتماعا تنسيقيا مع شرطة وبلدية المحرق بشأن الضبطية القضائية في الجرائم الانتخابية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت النيابة العامة، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مع المختصين بمديرية شرطة محافظة المحرق وبلدية محافظة المحرق بشأن موضوع «الضبطية القضائية في الجرائم الانتخابية»، ضمن البرنامج التدريبي للانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

ويأتي الاجتماع، الذي حضره رئيس النيابة الأستاذ عدنان الوداعي، ضمن سلسلة محاضرات وورش عمل توعوية للمشاركين في العملية الانتخابية.

وناقش الاجتماع موضوع الجرائم الانتخابية، وتناول إجراءات الضبط القضائي والتصرف، فضلاً عن إعداد المحاضر اللازمة.

الجدير ذكره أن النيابة العامة انطلاقا من دورها التوعوي ومساهمتها في مكافحة الجرائم الانتخابية؛ كانت قد أطلقت برنامجاً تدريبيا منذ بداية يونيو الماضي لمأموري الضبط القضائي المعنيين والمشاركين في العملية الانتخابية في مملكة البحرين النيابية والبلدية 2022.

كما تنظم النيابة العامة حملة توعوية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالجريمة الانتخابية تستمر حتى نهاية العملية الانتخابية.