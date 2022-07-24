اخبار الخليج – المحامي أحمد عراد في ذمة الله..  بعد 30 عامًا في المحاماة والصحافة

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل الى رحمة الله تعالى المحامي أحمد علي عراد عن عمر يناهز 71 عاما، صباح اليوم الأحد في جمهورية تركيا بمنطقة يلوا أثناء سفره في رحلة سياحية.

وكان الفقيد قد أجرى صباح امس فحوصات طبية وكانت النتائج طبيعية، الا أنه اليوم انتقل الى رحمة الله.

وعمل المرحوم في العديد من الأعمال من بينها مهنة المحاماة لأكثر من 30 سنة.

كما عمل المرحوم في صحيفة الأيام عدّة سنوات، حيث رأس الصفحة المعنية بقضايا ومساهمات القرّاء «ملتقى».

والمرحوم والد كل من عيسى وعلي وصالح ومحمد وأخ كل من حسن والمرحوم محمد وابراهيم وعادل.

وتتقدم «الأيام» بأحر التعازي الى عائلة الفقيد المحامي احمد عراد؛ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم جميع ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. المصدر: علي طريف

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