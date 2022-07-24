اخبار الخليج – مختبر «باس» للقياس والتدقيق يجدد حصوله على شهادة اعتماد الأيزو «ISO 17025: 2017»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة خدمات مطار البحرين (باس) اجتيازها لمعايير التدقيق الدوري، لتجدد بذلك حصولها على شهادة نظام جودة إدارة المختبرات .(ISO 17025:2017) وقد تم الاعتماد من قِبل مجلس الاعتماد الوطني (ANSI-ASQ) بتاريخ 16 مايو 2022.

ويعكس هذا الإنجاز المتمثل بحصول (باس) على شهادة ISO 17025: 2017)) قدرة الشركة على تقديم نتائج قياس ومعايرة موثوقة ودقيقة، مما يعزز الاعتراف بعملياتها على المستوى العالمي. ويعد هذا التجديد السادس على التوالي لاعتماد نظام جودة مختبرات القياس والمعايرة في الشركة، وهو يشيد بكفاءة أداء مختبر (باس) في تنفيذ أنشطة القياس والمعايرة وحيادية فريق عمل المختبر.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح المهندس محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين (باس): “إنه لمن داعي فخرنا وسرورنا أن نتمكن من تجديدنا للاعتماد الدولي ISO 17025: 2017)) وذلك للعام السادس على التوالي. وإنما يعد حصولنا على هذه الشهادة تتويجاً لجهودنا في مختبر (باس)، ونجاحنا في الامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال القياس والمعايرة. كما ويشهد هذا الإنجاز على تفاني موظفينا وعملهم الجاد والدؤوب. ونحن نتطلع باستمرار لمواصلة سعينا الحثيث لكسب ثقة عملائنا الكرام بصفتنا مؤسسة موثوقة في القطاع.”

ويشار إلى أن شهادة ISO 17025: 2017)) تسهم في دعم عملية التنسيق والتعاون بين مختلف المختبرات التي تقوم بإجراءات القياس والمعايرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يعزز بدوره في ثقة العملاء بنتائج الاختبارات.

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