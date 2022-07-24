اخبار الخليج – «الأرصاد الجوية»: البحرين ستتأثر بطقس غير مستقر بدءًا من 27 يوليو الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مملكة البحرين الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة السطحية نتيجة لسيطرة الرياح الشرقية المحملة ببخار الماء، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى اكثر من ذلك.

وذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن من المتوقع أن تتحول الرياح خلال الأيام القادمة إلى شمالية غربية وتصل إلى نشطة السرعة احيانا خلال النهار، ومعها تقل نسبة الرطوبة السطحية.

وقال المصدر إنه من خلال تحديثات نماذج التنبؤات العددية يتضح تأثر المملكة بطقس غير مستقر بدءا من 27 من هذا الشهر، حيث تتهيأ الفرص لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بهبات شديدة السرعة وأمواج عالية يومي الخميس والجمعة، ويعزى ذلك إلى اقتراب خط تشكل المنخفضات الجوية المدارية من جنوب شبه الجزيرة العربية وبحر العرب وتشكل السحب الركامية مما يتسبب بطقس غير مستقر وهطول أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة على تلك المناطق.

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الجمهور الكريم وخصوصا مرتادي البحر بتوخي الحذر ومتابعة تحديثات النشرات الجوية عبر القنوات الرسمية خلال هذه الفترة.