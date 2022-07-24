محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.

وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يهنئ الرئيس التونسي بذكرى عيد الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.