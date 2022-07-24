اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنىء الرئيس التونسي بذكرى عيد الجمهورية

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم، مشيداً سموه بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات. كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية.

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