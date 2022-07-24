سمو أمير منطقة حائل يستقبل وكلاء ومديري العموم والإدارات بالإمارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل، في صالة الاستقبالات الرئيسة, بالإمارة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وكلاء ومديري العموم ومديري ‏الإدارات والأقسام, الذين هنأوا سموه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.‏ ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, وبمتابعة سمو وزير الداخلية لبرامج تطوير إمارات المناطق. وحض سموه، منسوبي الإمارة على ‏إنجاز المهام الموكلة إليهم, والحرص على مضاعفة الجهود والتفاني بشكل أكبر في خدمة ‏المراجعين.‏ أخبار قد تهمك

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