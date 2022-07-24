آرسنال يمطر شباك تشيلسي برباعية ويحصد كأس فلوريدا الودية (فيديو)

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فاز فريق آرسنال، على نظيره تشيلسي بنتيجة (4-0) ، في المباراة الختامية للبطولة الودية مساء السبت (صباح اليوم الأحد)، بتوقيت جرينتش، ليتوج الفريق اللندني بلقب كأس فلوريدا الودية.

وتقدم آرسنال في الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجلهما جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد في الدقيقتين 15 و36، ليكمل تفوقه في الشوط الثاني ويضيف بوكايو ساكا وألبرت لوكونجا هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 66 و90.

وسيواجه آرسنال نظيره أشبيلية الإسباني، السبت المقبل، في أخر التحضيرات قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتمكن فريق آرسنال من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المباريات الودية التي خاضها بهذه الجولة الأمريكية، كما أنه الانتصار الخامس على التوالي في مبارياته الودية التي خاضها هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد.





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Source akhbaar24

