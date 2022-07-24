“الأرصاد” تكشف المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة بالمملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة في المملكة اليوم (الأحد).

وأوضح أن الدمام سجلت اليوم 47 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة، تليها الأحساء والقصيم بـ46 درجة مئوية.

وكان المركز قد استعرض ملامح الطقس في المملكة خلال الساعات المقبلة، حيث توقع هطول أمطار رعدية في كل من نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما توقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ومرتفعات المدينة المنورة.



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Source akhbaar24

