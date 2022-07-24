الزمالك يرفض عودة حمدي النقاز

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رفض نادي الزمالك المصري فكرة عودة محترف النادي الأهلي السابق، حمدي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق مرة آحرى.

وقال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: “النقاز لن يعود لنادي الزمالك، وليس من العقل أن أضم ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيمن”.

وأضاف: “النقاز لا يشارك ولا يلعب منذ فترة وفي الوقت الحالي عودته قد لا تمثل إضافة ومن الأفضل أن يخرج معارا أو يتم العمل على فسخ عقده”.

وكان حمدي النقاز انضم للزمالك في مرة ثانية في الصيف الماضي قبل أن يوقع مع الأهلي بسبب إيقاف الزمالك من القيد.

وفسخ الأهلي تعاقده مع النقاز في شهر يناير الماضي ما دفع اللاعب التونسي لرفع دعوى ضد النادي يطالب خلالها بمستحقاته كاملة في انتظار الحكم النهائي.

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Source akhbaar24

