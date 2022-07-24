شاهد: ضباط شرطة يعتدون على شاب أمريكي بعد اقتحام منزله في ولاية “تينيسي”.. والسبب مفاجأة!

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تعرض شاب أمريكي للاتداء من ضباط شرطة بعد اقتحامهم منزله في ولاية تينيسي الأمريكية. ووفقاً لشبكة سي إن إن، فقد قام ضباط الشرطة باعتقال براندون كالواي بشكل عنيف داخل منزله، واعتدوا عليه بالهراوات حيث أصيب في رأسه، فيما قامت صديقته تاميا كالدويل بتوثيق ذلك على هاتفها. وقد لحق ضباط الشرطة بكالواي إلى منزله لمخالفته قواعد المرورو وكسر إشارة مرورية. فيما يبحث مكتب التحقيقات التابع للولاية في الأمر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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