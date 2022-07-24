أبرزهم الأهلي.. الخليج يخوض 4 وديات خلال معسكر تركيا

︎

.



يواصل فريق الخليج تحضيراته للموسم الجديد، حيث يقيم معسكرا في مدينة إزميت التركية لمدة 22 يوما بداية من 25 من الشهر الجاري وحتى 15 من الشهر القادم.

وضم مدرب الخليج، البرتغالي بيدرو إيمانويل للمعسكر 21 لاعبا بالإضافة إلى كل من الأجانب الذين سيلتحقون بالفريق في المعسكر، وهم: الجزائري جمال بالعمري والحارس البرازيلي دوجلاس فريدريك والجناح الكولومبي برايان رياسكوس.

ومن المقرر أن يخوض فريق الخليج 4 مباريائودية كما طلب الجهاز الفني التي ستنطلق بداية من 3 أغسطس وتختتم في 14 من الشهر ذاته، وسيواجه الأهلي يوم 6 أغسطس ويوم 10 أمام الساحل الكويتي، في الوقت الذي سيتم في تحديد 3 مباريات المتبقية لاحقا.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

