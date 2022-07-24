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أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي ، تفاصيل استعادة قطعة أرض تم السيطرة عليها من قبل مواطن وقام بالبناء عليها.
وأبان في لقاء مع “الإخبارية ” أن السبب في استعادة الأرض في الوقت الحالي ، انتظاراً لإصدار حكم قضائي وتم إزالة التعديات تمهيداً لتحويلها لحديقة عامة.
وأكد أنه في تلك الحالات لا يحصل المتعدي على تعويض ، ونوه بضرورة عدم شراء أراض غير مملوكة بصكوك شرعية، حتى يتم البناء بطرق نظامية حفاظاً على الحقوق.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من “متحدث أمانة جدة” لراغبي شراء الأراضي من أجل البناء عليها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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