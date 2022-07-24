تنبيه مهم من “متحدث أمانة جدة” لراغبي شراء الأراضي من أجل البناء عليها (فيديو)

︎

.



أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي ، تفاصيل استعادة قطعة أرض تم السيطرة عليها من قبل مواطن وقام بالبناء عليها.

وأبان في لقاء مع “الإخبارية ” أن السبب في استعادة الأرض في الوقت الحالي ، انتظاراً لإصدار حكم قضائي وتم إزالة التعديات تمهيداً لتحويلها لحديقة عامة.

وأكد أنه في تلك الحالات لا يحصل المتعدي على تعويض ، ونوه بضرورة عدم شراء أراض غير مملوكة بصكوك شرعية، حتى يتم البناء بطرق نظامية حفاظاً على الحقوق.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

