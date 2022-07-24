تعرَّف على التصرف السليم عند إسعاف المصاب بلسعات العقارب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة الصحة السعودية طريقة التعامل الصحيحة عند إسعاف الأشخاص المصابة بلسعات العقارب. وأشارت عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” خطوات التعامل مع لسعات العقرب، وهي: -طلب الإسعاف فوراً. -وضع الثلج بشكل مباشر على المنطقة المصابة ولكن تجنب غمر الطرف المصاف في الماء البارد. -تهدئة المصاب. أخبار قد تهمك -عدم أخذ المهدئات. -يفضل أخذ العقرب إلي مركز الطوارئ عند الإستطاعة، مع أخذ الحيطة والحذر.

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