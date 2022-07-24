اخبار الخليج – مرسوم ملكي بتعيين سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد وكيلاً لوزارة العمل

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (39) لسنة 2022 بتعيين وكيل لوزارة العمل، جاء فيه: المادة الأولى يُعيَّن سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيلاً لوزارة العمل. المادة الثانية على وزير العمل تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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