اخبار الخليج – الفنون الشعبية الإندونيسية تحضر في صيف البحرين 2022 



والبداية مع عرض الرقص الشعبي الذي يقام الساعة 5:00 مساءً. وسيتعرف الجمهور على رقصات مومير الشهيرة، إضافة إلى فنون رقص أخرى تتميز بها إندونيسيا التي ساهم وجود أعداد من الأعراق والقبائل فيها على ازدهار هذا النوع من الفنون والتراث غير المادي. أما الساعة 8:00 مساءً فتشهد الصالة الثقافية أداء موسيقى أنغكلونغ الشعبية. وخلال الأمسية سيكون الحاضرون على موعد مع أنغام فريدة ومميزة لهذه الآلة التي أصلها من جزيرة جاوة الغربية.

وكان مهرجان صيف البحرين 2022م قد انطلق 11 يوليو الجاري بمتحف البحرين الوطني بدعم العديد من الجهات جاء في مقدمتها هيئة التراث

كما ويشارك في المهرجان سفارات الدول الصديقة لدى مملكة البحرين وهي: الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند وجمهورية باكستان.

إلى جانب ذلك تساهم جهات محلية بارزة في إنجاح المهرجان وهي: مركز تدريب المرأة للصناعات الوطنية، مؤسسة إشارة واستوديو الطبيعة مساحة للتعلم. وحظي مهرجان صيف البحرين الرابع عشر بدعم ومساندة من مايسترو للمعدات الموسيقية وشركة AA لتأجير السيارات و” Colours Event Managment”.

وللمزيد من المعلومات حول مهرجان صيف البحرين وفعالياته المختلفة يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار على الانترنت culture.gov.bh، أو تصفّح منصات مهرجان صيف البحرين على مواقع التواصل الاجتماعي على العنوان [email protected] ومنصات هيئة الثقافة [email protected] محمد بن مسعود - الدمام - كعادته في كل عام، يصنع مهرجان صيف البحرين جسراً للتواصل ما بين الشعوب من حول العالم والجمهور في مملكة البحرين، حيث يقدّم المهرجان بالتعاون مع السفارة الإندونيسية لدى المملكة يوم غد الإثنين الموافق 25 يوليو 2022م حفلين للفنون الشعبية الإندونيسية على خشبة الصالة الثقافية.والبداية مع عرض الرقص الشعبي الذي يقام الساعة 5:00 مساءً. وسيتعرف الجمهور على رقصات مومير الشهيرة، إضافة إلى فنون رقص أخرى تتميز بها إندونيسيا التي ساهم وجود أعداد من الأعراق والقبائل فيها على ازدهار هذا النوع من الفنون والتراث غير المادي. أما الساعة 8:00 مساءً فتشهد الصالة الثقافية أداء موسيقى أنغكلونغ الشعبية. وخلال الأمسية سيكون الحاضرون على موعد مع أنغام فريدة ومميزة لهذه الآلة التي أصلها من جزيرة جاوة الغربية.وكان مهرجان صيف البحرين 2022م قد انطلق 11 يوليو الجاري بمتحف البحرين الوطني بدعم العديد من الجهات جاء في مقدمتها هيئة التراث السعودية التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية التي تحضر طيلة فترة المهرجان وتقدم العديد من الأنشطة والبرامج، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات من القطاعين العام والخاص وهي: وزارة الداخلية ومجلة وطني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للبيئة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز عيسى الثقافي.كما ويشارك في المهرجان سفارات الدول الصديقة لدى مملكة البحرين وهي: الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية كوريا، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية الهند، مملكة تايلند وجمهورية باكستان.إلى جانب ذلك تساهم جهات محلية بارزة في إنجاح المهرجان وهي: مركز تدريب المرأة للصناعات الوطنية، مؤسسة إشارة واستوديو الطبيعة مساحة للتعلم. وحظي مهرجان صيف البحرين الرابع عشر بدعم ومساندة من مايسترو للمعدات الموسيقية وشركة AA لتأجير السيارات و” Colours Event Managment”.وللمزيد من المعلومات حول مهرجان صيف البحرين وفعالياته المختلفة يمكن زيارة موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار على الانترنت culture.gov.bh، أو تصفّح منصات مهرجان صيف البحرين على مواقع التواصل الاجتماعي على العنوان [email protected] ومنصات هيئة الثقافة [email protected]

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