اخبار الخليج – عيسى علي قمبر ينال شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر بامتياز درجة أولى من جامعة وست منستر في المملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - حصل‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬بامتياز‭ ‬درجة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬وست‭ ‬منستر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة

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