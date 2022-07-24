اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية: اهتمام خاص بفئة كبار المواطنين والعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الرعاية‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬لهم‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬لافتاً‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تولي‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بفئة‭ ‬المسنين،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لبنود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التفقدية‭ ‬لمركز‭ ‬المحرق‭ ‬للرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المركز،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬المركز‭ ‬كذلك‭ ‬منتسبي‭ ‬مركز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للمسنين،‭ ‬واطلع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬والمعيشية‭ ‬والترفيهية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ (‬39‭) ‬مسناً‭ ‬ومسنة،‭ ‬واستمع‭ ‬لإيجاز‭ ‬إلى‭ ‬أنواع‭ ‬الايواء‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز،‭ ‬ومنها‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المسن‭ ‬وتنشيط‭ ‬دوره‭ ‬الاجتماعي‭.‬

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وأشاد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬بالبرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة‭ ‬وفق‭ ‬نهج‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أهمية‭ ‬ضمان‭ ‬استدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬اللائقة‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬لمختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬تجسيد‭ ‬قيم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬لدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

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