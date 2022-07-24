اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يستقبل سعادة سفيرة الجمهورية التركية المعتمدة لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع سعادة السيدة إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية المعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022م.
ورحب سعادة وزير شؤون الدفاع بسعادة سفيرة الجمهورية التركية المعتمدة لدى مملكة البحرين، كما تم استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين التي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري
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