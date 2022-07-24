اخبار الخليج – وزير شؤون الدفاع يستقبل سعادة سفيرة الجمهورية التركية المعتمدة لدى مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬يوليو‭ ‬2022م‭.‬

ورحب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بسعادة‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تطوراً‭ ‬وتقدماً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬والتقنية،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري