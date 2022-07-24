مثل الأهرامات وأعلى من برج “إمباير ستيت”.. صحف عالمية تكشف تفاصيل مشروع “ذا لاين” بالمملكة (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريراً، عن مشروع “ذا لاين” الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير 2021 م.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن المشروع يشمل ناطحة سحاب بطول 75 ميلاً ، وتبلغ قيمتها 1 تريليون دولار تسمى ميرور لاين والتي ستكون أطول من مبنى إمباير ستيت وتضم ما يصل إلى خمسة ملايين شخص.

مثل أهرامات مصر

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وأشارت إلى أن خط المرآة سيكون جزءًا من المدينة الصحراوية “نيوم” ، والتي ستكون بحجم ماساتشوستس، حيث قال ولي العهد سابقاً أنه يريد أن تؤوي المملكة مشروعًا إنشائيًا مبدعًا وخالدًا مثل أهرامات مصر.

وسيتألف خط المرآة من مبنيين بارتفاع 1600 قدم يتوازيان مع بعضهما البعض عبر 75 ميلاً من المناظر الطبيعية الصحراوية والساحلية والجبلية.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ناطحة السحاب ، إذا اكتملت بالكامل ، ستمتد من خليج العقبة ، عبر سلسلة جبلية ، ثم تمتد على طول الساحل إلى “مطار صحراوي”.

ملعب رياضي ومرسى للقوارب

وكان ولي العهد قد ذكر أن المشروع يهدف إلى السماح لمليون شخص بالالتقاء في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام والسفر من طرف إلى طرف في غضون 20 دقيقة، كما أنه سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع الذي تبلغ تكلفته تريليونات الدولارات خمسة ملايين شخص بعد اكتماله وسيمر قطار فائق السرعة تحت المباني ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، كما سيضم مرسى للقوارب تحت قوس المباني.

سيتم أيضًا إطعام الملايين من الأشخاص من خلال الزراعة العمودية التي سيتم دمجها في جدران المباني اللامعة وسيدفع السكان اشتراكًا لثلاث وجبات يوميًا.

ويؤكد الأمير محمد بن سلمان على أن المباني ستكون خالية تمامًا من الكربون وستكون جيدة للبيئة المحلية، كما سيضم Mirror Line أيضًا ملعبًا رياضيًا على ارتفاع 1000 قدم فوق سطح الأرض.