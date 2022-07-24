شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يعلن مدة غياب الفرج عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي، عن مدة غياب سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفرج تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال مباريات فريقه بالموسم الماضي، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي وتدريبي.



- الفرج يغيب عن الهلال حتى منتصف أغسطس

سلمان الفرج

وأكد النادي السعودي في بيان رسمي له، أنه من المقرر أن يغيب الفرج عن الملاعب لما يقرب من شهر، حيث من المتوقع عودته منتصف شهر أغسطس المقبل.

وتابع: "قائد الفريق الهلالي تواجد في مقر النادي وذلك بعدما خضع لراحة سلبية منذ نهاية الموسم الرياضي، إثر تعرضه لكسر في الساق، حيث يغيب حتى منتصف الشهر المقبل، على أن يجري فور نهايتها فحصًا للوقوف على حالته وتحديد برنامجه التأهيلي".



الكشف عن حقيقة انضمام رونالدينيو إلى جهاز الهلال

من ناحية أخرى، نفت صحيفة "المواطن السعودية"، اقتراب الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، من الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أو تولي منصب إداري.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود مفاوضات من نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتواجد رونالدينيو، داخل النادي بالموسم الجديد.



- رونالدينيو لم يتم طرح اسمه في الهلال

ويعتبر رونالدينيو واحد من أساطير الكرة البرازيلية، ولعب مع العديد من الأندية أبرزها أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وإي سي ميلان الإيطالي، واعتزل في عام 2015.

وأكدت صحيفة "المواطن السعودية"، أن ما يتردد حول تعاقد الزعيم مع أسطورة البرازيل، للتواجد داخل قلعة الهلال غير صحيح.

- العمل الفني يُعيق تواجد رونالدينيو في الهلال

وتابعت: "سيكون من المستحيل تواجد رونالدينيو، في الجهاز الفني للفريق، خاصةً أنه لم يعمل في أي منصب رياضي أو جهاز فني، منذ اعتزاله".