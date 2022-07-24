شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الباطن يعلن التعاقد مع نجم المنتخب الكولومبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الباطن، عن التعاقد مع نجم المنتخب الكولومبي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية صباح اليوم الأحد، عن التوقيع مع الكولومبي سباستيان بيدروزا لاعب وسط سانتافي الكولومبي، بالموسم الجديد.



- سيبستيان بيدروزا يوقع مع الباطن

سيبستيان بيدروزا



وجاء التعاقد مع سيبستيان بناءً على طلب المدير الفني للفريق، خاصةً بعد ظهور اللاعب بشكل مميز مع ناديه، ويشارك بصفة أساسية، حيث لعب في الموسم الماضي 17 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا ونجح في صناعة 4 أهداف.

كما انضم بيدروزا لصفوف منتخب بلاده خلال مباراتين وديتين، وشارك ضد المنتخب السعودي ومنتخب هندوراس، مؤخرًا.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الكولومبي إلى معسكر الفريق، الذي ينطلق في أغسطس المقبل في تركيا،، ويستمر 15 يومًا ويخوض خلاله تجربتين وديتين، استعدادًا للموسم الجديد.



- الباطن يواصل تدعيماته للموسم الجديد

وكان الباطن، حصل في وقت سابق على توقيع تركي المطيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الباطن، التعاقد بشكل رسمي، مع الشاب تركي المطيري، مهاجم نادي الهلال، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



- الباطن يعلن التوقيع مع المطيري بنظام الإعارة



وأصدر الباطن بيان رسمي، أكد خلاله أن المطيري، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة، بعد موافقة ناديه.

كما حرص الباطن على توجيه الشكر إلى نادي الهلال، على موافقته برحيل نجمه وتسهيل إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب، والظفر بخدماته.

- المطيري يقدم وعد لجماهير الباطن

من ناحية أخرى، حرص تركي المطيري، على توجيه رسالة إلى جماهير الباطن، بالوعد ببذل مجهودات مكثفة لخدمة هذا الكيان، وإثبات نفسه.