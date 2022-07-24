“الشؤون الإسلامية” تُوزع أكثر من 180 ألف نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين إلى بلادهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وبلغ عدد ما تم توزيعه حتى اليوم، أكثر من 180,789 ألف مصحف بمختلف اللغات العالمية عبارة عن حقيبة تحتوي على مصحف وبعض الهدايا، في إطار المواصلة في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لجميع الحجاج المغادرين التي تُواصل الوزارة توزيعها بمختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتأتي خطة الوزارة لحج هذا العام 1443هـ، بتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد، بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ الجوية.
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