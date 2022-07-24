سمو أمير الرياض بالنيابة يستقبل سمو أمين المنطقة ووكلاء الأمانة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، يرافقه وكلاء الأمانة .

واستمع سموه إلى شرح عن آخر الأعمال الميدانية والرقابية التي تنفذها الأمانة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في سبيل الارتقاء بجودة الخدمة في المنطقة .