الأمن العام يكشف عن عقوبة المنشأة التي تشغل وافدين مخالفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد الأمن العام أن المنشأة التي تشغّل وافدين مخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، يعرضها لغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافدًا.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في بقية مناطق المملكة.
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