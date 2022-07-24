متحدث “الجرائم الاقتصادية”: النيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف محمد الأمير المتحدث باسم الجرائم الاقتصادية، تفاصيل جديدة بشأن إدانة مواطنة وزوجها الوافد بجرائم تتعلق بغسيل أموال بلغت 63 مليون ريال.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية” ، أنه تم تتبع حساب الوافد بعد تدفقات مالية شبه دورية، جاءت من خارج المملكة وبمبالغ ضخمة ، مما استدعى الجهات المختصة بتتبع حسابها .

وأضاف أنه تم التصوير التلفزيوني للتأكد أنه الشخص المعني هو من يتحصل على هذه الأموال، وتم التأكد أنه كان يدير نشاط تجاري من دون أن يكون هناك أي واردت جمركية توازى قيمة الأموال الموجودة بحسابه أو المحولة للخارج فتم متابعته والقبض عليه.

وأكد أن النيابة العامة ماضية في محاربة مفسدي الاقتصاد، العام والخاص، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في محاربة مفسدي اقتصاد المملكة.