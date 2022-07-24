أبرزها الطاقة والإعلام.. توقيع 13 اتفاقية حكومية بين المملكة وكازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حكومة المملكة، أنها وقعت، اليوم، 13 اتفاقية حكومية وخاصة خلال ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني أبرزها التعاون في مجال الطاقة والإعلام والرياضة وتداول.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار الذي بدء الجلسة الخاصة بين الجانبين السعودي والكازاخستاني لتبادل الآراء حول العديد من الفرص الاستثمارية.
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