أبرزها الطاقة والإعلام.. توقيع 13 اتفاقية حكومية بين المملكة وكازاخستان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حكومة المملكة، أنها وقعت، اليوم، 13 اتفاقية حكومية وخاصة خلال ملتقى الاستثمار السعودي – الكازاخستاني أبرزها التعاون في مجال الطاقة والإعلام والرياضة وتداول.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار الذي بدء الجلسة الخاصة بين الجانبين السعودي والكازاخستاني لتبادل الآراء حول العديد من الفرص الاستثمارية.