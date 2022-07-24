سمو أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية لتقديم خدمات التخطيط والاستشارات الهندسية لمشروع المدينة الإنسانية بمحافظة الرس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، توقيع اتفاقية بين جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس ، وشركة رؤية الحديثة ، لتقديم خدمات التخطيط والاستشارات الهندسية لمشروع المدينة الإنسانية بمحافظة الرس .

واطلع سموه على مخطط المشروع وتفاصيله ، مباركاً توقيع الاتفاقية التي تسهم في تفعيل المسؤولية المجتمعية بين قطاع الأعمال والقطاع الثالث ، لتحقيق التنمية المجتمعية ومستهدفات الجمعيات الخيرية .

ونوه بدور الشراكات المجتمعية لتفعيل العمل الاجتماعي والتعاون بين المؤسسات والجمعيات غير الربحية الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله -، مشيرا إلى أن المشروع سيكون أحد المشاريع النوعيّة التي تقدم خدمات الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة ، متطلعاً إلى إنجازه بكافة مراحله وفقاً للخطة الزمنية للمشروع .

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كما تسلّم سمو أمير القصيم التقرير السنوي لجمعية قدرة للأشخاص ذوي الإعاقة ، مشيداً بما تحقق للجمعية من إنجازات للحفاظ على حقوق المعاق ونشر الوعي المجتمعي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة .

حضر التوقيع الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي ، ومحافظ الرس حسين العساف ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله أبو سباع .