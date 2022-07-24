«السلام انترناشونال» يرشح عارف رحيمي وأشرف بسيسو كعضوين ممثلين عنه في مجلس إدارة «بنك البحرين والكويت»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين والكويت بأن شركة السلام انترناشونال – المسيطر الجديد في البنك – قد رشح شخصين لإستبدال العضوين السابقين في مجلس إدارة البنك، والذين يعتبرون ممثلين المسيطر السابق في البنك شركة الإثمار القابضة.
وتم ترشيح كلا من عارف حيدر إسماعيل رحيمي بإعتباره مرشح جديد، وأشرف عدنان بسيسو ( والذي كان معين ويمثل شركة الاثمار القابضة قبل هذا الترشيح).
وبين بيان صدر عن البنك ان لجنة التعيين والمزايا والحوكمة التابع للمجلس ومجلس إدارة البنك قد وافقا على هذه التعيينات، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
يذكر ان عملية الاستحواذ التي جرت بين بنك السلام وشركة الاثمار القابضة بداية يوليو الحالي، جعلت بنك السلام يملك 26.19% من رأس المال الصادر لبنك البحرين والكويت.
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