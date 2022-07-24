«بيت التمويل الكويتي» يكشف عن الفائز بالجائزة الكبرى الأولى لهذا العام بقيمة نصف مليون دولار أمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز إسحاق محمد الكوهجي بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات حساب التوفير الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية “لبشارة” لشهر يونيو 2022.

أُقيمت مراسم السحب على جوائز “لبشارة” يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 بحضور مدققي البنك الداخلي والخارجي بالإضافة إلى حضور ممثل وزارة الصناعة والتجارة وفقًا لتوجيهات الوزارة، وتم الإعلان خلالها عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية، والتي تضمنت علاوة على الجائزة الكبرى: 40 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 20 ألف دولار أمريكي، و50 جائزة من فئات “لبشارة” الخاصة بقيمة 500دولار أمريكي لكل فائز.

وبهذه المناسبة، صرّح حامد مشعل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين بقوله: “نتقدم بالتهنئة للسيد إسحاق الكوهجي لفوزه بأولى الجوائز الكبرى لهذا العام، كما ونهنئ جميع الفائزين بالجوائز الشهرية ضمن سحوبات شهر يونيو 2022، ونتمنى للجميع حظًا أوفر في السحوبات القادمة. ونحن في بيت التمويل الكويتي – البحرين ماضون قدمًا في مساعينا التي لا تقتصر على تلبية احتياجات العملاء فحسب، بل تتجاوزها الى المساهمة في تحقيق أحلامهم أيضًا، وذلك عن طريق تقديم باقة من الجوائز القيّمة التي تقدم بشكل شهري. إذا يُمكن للعملاء الحصول على فرصة الفوز مقابل كل استثمار يتجاوز قدره 50 دينار بحريني في حساب “لبشارة” لينضموا لقائمة الفائزين المحظوظين معنا”.

ومن جانبه، قال إسحاق الكوهجي: “أود بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع موظفي ومنتسبي بيت التمويل الكويتي – البحرين لحرصهم الدائم على طرح خدمات ومنتجات مصرفية رائدة، وأود أن أدعو الجميع للاستثمار في حساب “لبشارة” واغتنام هذه الفرصة الاستثنائية وأتمنى للجميع التوفيق.”

يواصل حساب “لبشارة” إثراء حياة المزيد من عملاءه عبر تقديم تشكيلة واسعة من الجوائز النقدية القيمة على مدار العام. ومع الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى الأولى في الحساب، سيحظى العملاء بفرصة أخرى للفوز بالجائزة الكبرى الثانية لهذا العام والبالغة قيمتها 500,000$ دولار أمريكي. بالإضافة إلى 5 جوائز كبرى متبقية بقيمة 100,000$ دولار أمريكي، و20 جائزة نقدية شهرية بقيمة 1,000$ دولار أمريكي، و50 جائزة شهرية أخرى بقيمة 500$ دولار أمريكي، وذلك ضمن فئات “نساؤنا” و”عيالنا” و”مدخرونا” و”بطاقاتنا الائتمانية”، إلى جانب جوائز الفئة “الرقمية” المخصصة للعملاء الذين قاموا بفتح حساب بيت التمويل الكويتي – البحرين عن طريق أيّ من القنوات الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل أو منصة بيتك الإلكترونية، حيث تتوفر هذه التطبيقات على متجر “Apple Store” و “Google Play Store”.

هذا ويحظى جميع المشتركين في حساب “لبشارة” بفرص ربح مجزية، تشمل الجوائز الكبرى والشهرية وجوائز الفئات الخاصة، حيث يتأهل فيها العملاء عند ادخارهم لمبلغ 50 دينارًا بحرينيًا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي لمدة لا تقل عن 30 يومًا. وعلاوة على ما الخليج 365، سيحظى العملاء المُدرجون ضمن برنامج ولاء لبشارة الحصري على إمكانية مضاعفة فرصهم لدخول سحوبات الجائزة الكبرى حتى 3 مرات، وذلك عند زيادة مبلغ وفترة استثمارهم بالحساب.

ويتوفر حساب التوفير الاستثماري “لبشارة” للمواطنين والمقيمين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر على حد سواء، كما وأصبح من الممكن فتح الحساب للقُصّر بواسطة ولي الأمر أو الوصي القانوني عبر تطبيق “بيتك جزيل للصيرفة”. كما وأن حساب “لبشارة” متاح أيضًا للشركات محليًا وإقليميًا، ويمكن فتحه بأي من العملتين: الدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي.