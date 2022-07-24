«بنك البحرين الوطني» يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة – العمليات .. وتعيين رازي أمين قائماً بالأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني عن تقاعد إيان بلانكو من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة – العمليات لدى البنك، وسيكون أخر يوم عمل له بتاريخ 11 أغسطس القادم. وسيكون رازي أمين الرئيس التنفيذي للمجموعة – تقنية المعلومات قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة – العمليات لدى البنك بشكل مؤقت اعتبارا من 14 أغسطس 2022.

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