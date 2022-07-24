خبر سار من الصندوق العقاري لمستفيدي سكني لشهر يوليو

︎

.



أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وبيّن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو 2022م بلغ نحو 39.2 مليار ريال.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

