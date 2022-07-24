︎ .

أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف بـ24 شخصًا قاموا بمضايقة مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية. وقالت شرطة منطقة مكة إن المقبوض عليهم عرضوا سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر، مبينة أنه ضُبط بحوزة 3 منهم مواد مخدرة. وأبانت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر ضُبط مع 3 منهم مواد مخدرة.. الإطاحة بـ24 شخصاً ضايقوا مرتادي الأماكن العامة وارتكبوا مخالفات مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.