القبض على شخص بحوزته 200 كيلوجرام من القات في عسير

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ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة. وأبانت أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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