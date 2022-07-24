“العدل”: اكتمال 30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني بنجاح خلال 6 أشهر

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كشفت وزارة العدل، اكتمال 30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكترونية بنجاح، عبر بوابة “ناجز”، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.
وقالت الوزارة إنه تم رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونياً من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأوضحت أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال الإجراءات، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.
ولفتت إلى إتاحة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
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Source akhbaar24
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