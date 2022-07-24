وظائف شاغرة لدى المركز الوطني للأرصاد.. رابط وموعد التقديم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (41 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية ومالية) لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة (لحملة الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مدير عام الإدارة العامة للبحث والتطوير والابتكار. 2- مدير عام الإدارة العامة للرصد. 3- المدير التنفيذي لبرنامج الاستمطار الصناعي. 4- مدير إدارة المشاريع. 5- مدير إدارة المخاطر. 6- مدير إدارة الجودة الشاملة. 7- مدير إدارة الوثائق والمحفوظات. 8- مدير إدارة الدعم الفني للتقنيات والاتصالات. 9- مدير إدارة المرافق والأمن والسلامة. 10- مدير عمليات الرصد. 11- مدير عمليات الاستمطار. 12- مدير عمليات الطيران. 13- مدير عمليات الرادار والاستشعار عن بعد. 14- مدير أبحاث أثر العواصف الغبارية. 15- مدير أبحاث مناخ. 16- مدير نماذج عددية. 17- مدير التخطيط الاستراتيجي. 18- مدير الإشراف وتنفيذ المشاريع. 19- مدير المبيعات. 20- مدير التدقيق الداخلي. 21- مدير وحدة قواعد البيانات. 22- مدير وحدة البنية التحتية. 23- مدير وحدة التطبيقات. 24- مدير الأصول الثابتة. 25- مدير علاقات الموردين. 26- باحث مناخي أول. 27- مهندس أنظمة للرادار. 28- مهندس ميكانيكي للرادار. 29- باحث مسح جوي. 30- أخصائي مناخ. 31- أخصائي نماذج عددية. 32- متنبئ جوي. 33- أخصائي أرصاد جوية. 34- أخصائي مـوارد بشرية. 35- محلل مالي. 36- مراقب مالي. 37- أخصائي فعاليات. 38- أخصائي مشتريات. 39- أخصائي عقود. 40- أخصائي تدقيق مالي. 41- أخصائي جودة. التخصصات المطلوبة: – (أبحاث الأرصاد الجوية، نظريات الأبحاث، الأرصاد، الأرصاد الجوية، علم المناخ، علوم الطيران، الهندسة، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب، الإدارة، الهندسة الصناعية، المحاسبة، الفلك، رياضيات، الهندسة التقنية، تقنية المعلومات (البرمجيات)، المالية)، وغيرها من التخصصات. شروط التقديم: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- أن يكون المتقدم متفرغاً. 3- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية. 4- إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة (PDF): أ‌. السيرة الذاتية. ب‌. صورة المؤهل العلمي. ت‌. صورة من الخبرات العملية. ث‌. صورة الهوية الوطنية. ج‌. صورة من الدورات التدريبية -إن وجدت-. ح‌. شهادة بيان مدد وأجور مشترك “التأمينات الاجتماعية” -إن وجدت-. خ‌. شهادة التصنيف المهني -إن وجدت-. موعد التقديم: – التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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