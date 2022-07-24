“التجارة” تستدعي 1416 غسالة “Ocarina” لعدم مطابقتها للمواصفات

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء 1416غسالة ملابس “Ocarina” سعة 7 و9.5 كجم، وسنة تصنيعها 2020م. وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت مالكي هذه الغسالات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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