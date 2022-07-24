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30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 6 أشهر
أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.وأوضحت الوزارة أن عمليات...
القبض على مواطن بحوزته 200 كيلو جراماً من القات
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (200) كيلو جراماً من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه...
النيابة العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال بقيمة 63 مليون ريال
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي...
القبض على 5 مقيمين لقيامهم بالسرقة
قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء بمدينة الرياض،...
18% انخفاضا في استقالات السعوديين
انخفضت استقالات السعوديين المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من سوق العمل في 2021، إلى 194241...
جامعة نجران تستحدث 11 برنامجا في الكلية التطبيقية
تبدأ جامعة نجران، اعتبارًا من الأحد وحتى غرة شهر محرم؛ مرحلة القبول الأولى للعام الجامعي 1444، واستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق...
كيف تتجنب إعلانات يوتيوب المخلة.. خبير تقني يشرح الطريقة
قدم الخبير التقني عبدالله السبع نصائح لأهالي الأطفال باستخدام تطبيق "يوتيوب كيدز" وذلك لحماية أبنائهم من الإعلانات والمحتوى الخادش...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 24 شخصا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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