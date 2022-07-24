القبض على مواطن بحوزته 200 كيلو جراماً من القات

30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 6 أشهر أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.وأوضحت الوزارة أن عمليات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط 24 شخصا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة بالطائف باشرت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف بلاغات عن مضايقة عدد من قائدي المركبات مرتادي الأماكن العامة وارتكاب... الطائف دوت الخليج الطائف دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

النيابة العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال بقيمة 63 مليون ريال صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على 5 مقيمين لقيامهم بالسرقة قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء بمدينة الرياض،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

18% انخفاضا في استقالات السعوديين انخفضت استقالات السعوديين المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من سوق العمل في 2021، إلى 194241... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 25 ذو الحجة 1443 هـ 25 ذو الحجة 1443 هـ

جامعة نجران تستحدث 11 برنامجا في الكلية التطبيقية تبدأ جامعة نجران، اعتبارًا من الأحد وحتى غرة شهر محرم؛ مرحلة القبول الأولى للعام الجامعي 1444، واستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

كيف تتجنب إعلانات يوتيوب المخلة.. خبير تقني يشرح الطريقة قدم الخبير التقني عبدالله السبع نصائح لأهالي الأطفال باستخدام تطبيق "يوتيوب كيدز" وذلك لحماية أبنائهم من الإعلانات والمحتوى الخادش... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو الحجة 1443 هـ 24 ذو الحجة 1443 هـ

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