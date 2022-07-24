اخبار السعوديه

القبض على 5 مقيمين لقيامهم بالسرقة

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30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 6 أشهر

أكدت وزارة العدل أن عمليات الإفراغ العقاري الإلكترونية بلغت 30 ألف عملية وذلك خلال النصف الأول من عام 2022م.وأوضحت الوزارة أن عمليات...

126d84f519.jpg الرياض : دوت الخليج
3f41386e41.jpg25 ذو الحجة 1443 هـ

ضبط 24 شخصا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة بالطائف

باشرت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف بلاغات عن مضايقة عدد من قائدي المركبات مرتادي الأماكن العامة وارتكاب...

icon-byline.pngالطائف دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

القبض على مواطن بحوزته 200 كيلو جراماً من القات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته (200) كيلو جراماً من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافه...

icon-byline.pngأبها :دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

النيابة العامة تدين مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال بقيمة 63 مليون ريال

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

18% انخفاضا في استقالات السعوديين

انخفضت استقالات السعوديين المتوقفين عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من سوق العمل في 2021، إلى 194241...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png25 ذو الحجة 1443 هـ

جامعة نجران تستحدث 11 برنامجا في الكلية التطبيقية

تبدأ جامعة نجران، اعتبارًا من الأحد وحتى غرة شهر محرم؛ مرحلة القبول الأولى للعام الجامعي 1444، واستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1443 هـ

كيف تتجنب إعلانات يوتيوب المخلة.. خبير تقني يشرح الطريقة

قدم الخبير التقني عبدالله السبع نصائح لأهالي الأطفال باستخدام تطبيق "يوتيوب كيدز" وذلك لحماية أبنائهم من الإعلانات والمحتوى الخادش...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 ذو الحجة 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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