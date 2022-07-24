جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول لمرحلة البكالوريوس وبرامج الدبلومات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الباحة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1444هـ، وذلك لمرحلة البكالوريوس, وبرامج الدبلومات.

وأوضحت العمادة الآليات التي سيُعمل عليها للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات من خلال البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة, ابتداءً من يوم غد، وتنتهي فترة استقبال الطلبات إلكترونيًا بتاريخ 30/ 12/ 1443هـ، بينما ستُعلن النتائج النهائية للقبول بتاريخ 05/ 01/ 1444هـ.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات تنفَّذ إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية؛ تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected]