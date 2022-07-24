شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يطلب الرحيل قبل معسكر النمسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، طالب إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن عبدالعزيز الجبرين لاعب العميد، أبلغ ناديه برغبته في عدم السفر مع الفريق لمعسكر النمسا، مطالبًا الرحيل بالموسم الجديد.

الجبرين يرفض التواجد في معسكر النمسا

عبدالعزيز الجبرين



وأضافت: "اللاعب لا ينتظر حتى خوض المعسكر تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، وأكد لناديه على إصراره في الرحيل بالميركاتو الصيفي".

وتابعت: "الجبرين يُفضل تغيير وجهته وخوض تجربة جديدة بعد النظر في العروض المقدمة له، على الرغم من رغبة إدارة الاتحاد استمراره مع الفريق".

واختتمت: "من المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة بين الطرفين، من أجل الاتفاق على المخالصة المالية، خاصةً أن عقد اللاعب ينتهي في أكتوبر المقبل".



الاتحاد يستعد للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد



من ناحية أخرى، يستعد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك السابق، بالميركاتو الصيفي.

ويرغب العميد في تدعيم صفوفه بصفقات قوية والمنافسة على لقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وصول البرتغالي نونو سانتو لتدريب الفريق، خلال الموسم الجديد.



اتحاد جدة يحصل على خدمات طارق حامد



وأعلن وليد عمر الإعلامي السعودي، عن تلقي اتحاد جدة إخطار رسمي، يؤكد نهاية علاقة طارق حامد بنادي الزمالك، وانتهاء عقده بشكل رسمي.

وتابع: "طارق حامد وقع على عقود الانتقال إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض، واللاعب في طريقه لقلعة العميد".

وأضاف: "الصفقة كانت محل شك وكانت مهددة بالفشل، بسبب موقف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني من ضمه، إلا أن اللاعب سوف ينضم للفريق".



الكشف موعد انضمام حامد للاتحاد ورقم قميصه



وكتب وليد عمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف يتم الإعلان الرسمي عن انضمام النجم المصري بشكل رسمي إلى اتحاد جدة، بعقد حتى عام 2024".

وتابع: "من المنتظر أن يرتدي لاعب وسط الزمالك السابق، القميص رقم 3، مع العميد، ليصبح الصفقة الثالثة بعد ضم أحمد شراحيلي مدافع الشباب، وزكريا هوساوي ظهير أيسر نادي أُحد".