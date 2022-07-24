شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من أهلي جدة تجاه لاعبي الفريق في الدرجة الأولى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذت إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، قرار مفاجئ تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الهبوط إلى منافسات دوري الدرجة الأولى.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" أن إدارة الأهلي قررت عدم تفعيل بند خصم الـ30%، من رواتب اللاعبين المحليين في الفريق الكروي الأول، في دوري يلو.

أهلي جدة



أهلي جدة يرفض خصم رواتب اللاعبين بعد الهبوط



وتابعت: "لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، تمنح الأندية الهابطة من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الحق بخصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين، بينما لا يشمل النظام اللاعبين الأجانب".

وأضافت: "إدارة الراقي رغم حقها في الخصم، إلا أنها قررت تثبيت رواتب اللاعبين المحليين، فضلًا عن الأجانب، بالموسم الجديد".

واختتمت: "قرار النادي جاء في إطار رغبة ماجد النفيعي رئيس النادي، بالإبقاء على نجوم الفريق المحليين، وفي مقدمتهم الثنائي الدولي محمد الربيعي وعبد الرحمن غريب، وعدم رحيلهم بالميركاتو الصيفي".

من ناحية أخرى، يبحث الأهلي عن تدعيم خط هجومه، بعد اقتراب السوري عمر السومة مهاجم الفريق، من الرحيل عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

كوكا يعوض السومة في أهلي جدة

وأكد طلال العتيبي الإعلامي السعودي، وجود مفاوضات رسمية من إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، للحصول على توقيع أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المصري، بالميركاتو الصيفي.

وتابع: "هناك رغبة من الإدارة الأهلاوية للتعاقد مع المهاجم المصري، حيث تم فتح خطوط اتصال معه ووكيل أعماله، من أجل تعويض رحيل السومة المُحتمل بالصيف الجاري".



وكان عمر السومة، صعد أزمته مع فريقه إلى المحاكم بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث دخل في خلاف حاد مع مجلس إدارة النادي، بسبب مستحقاته.

السومة يطالب ناديه بكافة مستحقاته المالية



تأتي الأزمة، بعدما طالب السومة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 12 مليون ريال، قبل الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخهبعد احتلال المركز الخامس عشر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.