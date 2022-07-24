الصندوق العقاري: إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وبيّن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يوليو 2022م بلغ نحو 39.2 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي، أن برامج الدعم السكني تُمكن من تنطبق عليه الشروط ويوقع عقدا تمويلياً جديداً الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين أما بدعم أرباح القرض العقاري خلال فترة التمويل، أو الحصول على دعم سكني مقدم وغير مسترد عند توقيع العقد من باقات الدعم السكني، مؤكداً على أهمية الشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة

وأشار بن ماضي إلى أن “سكني” يُوفر تسعة خيارات ضمن حلول أكثر لتملك الأسر لمنازلها، منها 4 منتجات للقرض العقاري المدعُوم، و5 باقات للدعم السكني، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من برنامج القرض المدعُوم والبرامج المساندة وصل إلى أكثر من 660 ألف مستفيد حتى نهاية النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم” وباقات الدعم السكني.