“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة سحب “الإندومي” من الأسواق لاحتوائه على مبيدات

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت هيئة الغذاء والدواء حقيقة سحب منتجات “إندومي” لاحتوائها على مبيدات حشرية.

وأكدت، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم السماح باستيراد أي منتجات مخالفة داخل المملكة.

وشددت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر” أنه تم التأكد من عدم وجود المنتجات المشار لها في أسواق المملكة.

وسبق أن تمكنت الهيئة في الميناء الجاف بمدينة الرياض، من ضبط منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.

وأوضحت أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناتها وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.