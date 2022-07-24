إصابة 11 طفلاً يمنياً بقصف حوثي على تعز

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصيب 11 طفلاً بعضهم تعرضوا لجراح خطيرة، مساء السبت، بقصف شنه الحوثيون على حي سكني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقت قذيفة صاروخية على حي الروضة السكني في مدينة تعز”.

وأضاف المصدر: “القصف الحوثي يأتي ضمن الخروقات التي تنفذها المليشيا بشكل مستمر، رغم التزام الجيش بالهدنة”.

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ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل جماعة الحوثي حول هذه الحادثة.

يشار إلى أنه تم تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين، في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان) الماضي.