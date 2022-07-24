تدشين بطاقة ذكية لبيان صفة وآداب زيارة المسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة دشّنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي البطاقة الذكية الدعوية لخدمة زوار وقاصدي المسجد النبوي بالتقنية الحديثة. وأوضح مدير إدارة الشؤون العلمية والإدارية للحسبة عبدالعزيز الأحمدي, أن البطاقة الذكية تهدف إلى نشر صفة وآداب زيارة المسجد النبوي, بشكل مختصر عن طريق مسح “الباركود” الموجود على البطاقة, ليتم عرض شامل لصفة الزيارة, ومعلومات عن المسجد النبوي. وأضاف أن البطاقة تحتوي على باركود مع خاصية الإتصال القريب المدى ( NFC ) ونظام الباركود, وخاصية الإير دروب, وتكون البطاقة لدى موظفي الإدارة لإبرازها للزائر, وتظهر عبر هاتفه ملف يحتوي على معلومات عن صفة وآداب زيارة المسجد النبوي, وذلك لخدمة المصلين والزائرين على أكمل وجه, وبأحدث التقنيات. أخبار قد تهمك

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